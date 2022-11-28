الأمم المتحدة: يتوقع شحن سفينة الأسمدة الروسية إلى مالاوي في غضون 48 ساعة

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أنه من المتوقع أن تغادر سفينة تحمل الأسمدة الروسية من هولندا متجهة إلى ملاوي في غضون 48 ساعة.

وقال دوجاريك: "نتوقع أن تغادر السفينة خلال الـ 48 ساعة القادمة".

ومن المتوقع أن تتجه السفينة من هولندا إلى موزمبيق، وعندما تصل السفينة إلى موزمبيق، سيتم نقل الأسمدة إلى مالاوي عن طريق البر.

وفي وقت سابق، أعلن أن الدفعة الأولى من الأسمدة الروسية المحتجزة بسبب العقوبات في الموانئ الأوروبية، سيتم شحنها من هولندا عبر موزمبيق إلى مالاوي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إن الأمر استغرق أكثر من شهرين لتحرير دفعة واحدة فقط بوزن 20 ألف طن من الأسمدة من هولندا إلى مالاوي.

المصدر: نوفوستي