روسيا تدعو الأمم المتحدة والدول الأوروبية للبدء بنقل الأسمدة الروسية المحتجزة إلى إفريقيا

دعت روسيا الأمم المتحدة والدول الأوروبية إلى البدء بعملية نقل الـ 280 ألف طن من الأسمدة الروسية إلى إفريقيا، والتي احتجزتها عدة دول أوروبية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينين في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، نشر يوم الأربعاء، إن "الجانب الروسي اتخذ قرارا بأننا سنقدم تلك الأسمدة مجانا إلى الدول التي تحتاج إليها، وقبل كل شيء في القارة الإفريقية".

وتابع: "وبالتالي هذه ليست عملية تجارية، ولم تكن إطالة أمد تسوية هذه القضية للأشهر مفهومة بالنسبة إلينا، وهي مدانة من قبلنا. وإذا كان هناك من تحدث عن الأمن الغذائي وضرورة محاربة الجوع، فكان عليهم أن يتخذوا القرارات فورا لتتجه تلك الأسمدة إلى المكان المخصص لها".

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وأضاف: "أود التأكيد على أن 80% من تلك الـ 280 ألف طن لا تزال عالقة في لاتفيا، التي لم يصدر أي إذن لبدء عملية الشحن. ولذلك ندعو الشركاء في الأمم المتحدة، وعبرهم الأوروبيين، إلى القيام بهذا العمل الكريم، خصوصا لأن الحديث يدور عن العملية المجانية لصالح الأفارقة".

وشدد الدبلوماسي الروسي على عدم جواز تسييس هذه القضية، مشيرا إلى أنه يجب حلها بأسرع ما يمكن.

المصدر: تاس