برنامج الغذاء العالمي يستأجر أول سفينة لتصدير الأسمدة الروسية إلى إفريقيا

أعلن ديفيد بيزلي مدير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أن البرنامج استأجر أول سفينة لتنقل الأسمدة الروسية إلى الدول الإفريقية.

وكتب بيزلي على حسابه في "تويتر": "هذه هي السفينة الأولى من بين العديد التي ستنقل شحنات الأسمدة الروسية ذات الأهمية الحاسمة للدول الإفريقية، مبادرة حبوب البحر الأسود حيوية لوقف موجة الجوع العالمي في الأشهر المقبلة".

وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة شركات "أورالخيم-أورالكالي"، أنها وافقت على تصدير شحنات إنسانية إلى إفريقيا من الأسمدة المحجوبة في مستودعات هولندا وبلجيكا وإستونيا.

وفي 8 نوفمبر، وقعت الشركة اتفاقية لتوريد الدفعة الأولى إلى ملاوي، وتناقش تنظيم توريد أكثر من 260 ألف طن من الأسمدة لإفريقيا.

وأعرب برنامج الغذاء العالمي عن شكره للمجموعة، لما تقدمه من مساعدات بالتبرع بالأسمدة، ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، فإن الدفعة الأولى البالغة 20 ألف طن سيتم تحميلها على سفينة تابعة لهم في 21 نوفمبر، ومن هولندا ستتجه عبر موزمبيق إلى ملاوي.

المصدر: تاس