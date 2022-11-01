شركة "أورالخيم" الروسية تعلن تسليم مساعدة إنسانية من الأسمدة في الموانئ الأوروبية إلى مالاوي

أعلن دميتري كونييف، المدير العام لشركة "أورالخيم" الروسية، أن مجموعة "أورالخيم-أورالكالي" تعتزم تسليم الدفعة الإنسانية الأولى من الأسمدة من موانئ الاتحاد الأوروبي إلى مالاوي.

​​ووفقا لكونييف، فإن الشركة مستعدة لتزويد إفريقيا بـ 240 ألف طن من الأسمدة الموقوفة في الموانئ الأوروبية كمساعدات إنسانية، وتناقش بمشاركة الأمم المتحدة رفع الحظر عنها.

وقال كونييف: "يمكننا تأكيد الإمداد المخطط من الأسمدة المعدنية لمجموعة أورالخيم-أورالكالي، والتي تم حظرها بشكل مؤقت في الموانئ الأوروبية، ستكون المورد المباشر لهم Uralkali Trading SIA".

وحدد المدير، حجم دفعة مجمع الأسمدة "أزوفوسك" بحوالي 20 ألف طن، مضيفا، "وفقا للخطط، ستذهب الدفعة الأولى من موانئ الاتحاد الأوروبي إلى مالاوي، حيث يوجد وضع صعب في الزراعة".

وتابع كونييف: "نحن نخطط لمزيد من الشحنات المجانية من الأسمدة المعدنية الخاصة بنا إلى القارة الإفريقية في أقرب وقت ممكن، نحن على استعداد لنقل حوالي 240 ألف طن من الأسمدة المتبقية في مستودعات أوروبا، بمشاركة الأمم المتحدة مازلنا نعمل على إزالة الحظر عنها".

وقال إن الشركة توفر الأسمدة للدول الإفريقية المحتاجة مجانا، كجزء من مهمتها الإنسانية في القارة وتمشيا مع هدف الأمم المتحدة المتمثل في القضاء على الجوع وضمان الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة.

وفي اليوم السابق، قالت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" ريبيكا غرينسبان، إنه من المقرر إرسال أول شحنة من الأسمدة الروسية من أورالكيم من الموانئ الأوروبية إلى إفريقيا في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر.

المصدر: تاس