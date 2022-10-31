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الولايات المتحدة ترحب بنقل روسيا 500 ألف طن من الحبوب للدول المحتاجة

أخبار العالم

الولايات المتحدة ترحب بنقل روسيا 500 ألف طن من الحبوب للدول المحتاجة
Sputnik
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صرح نائب المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جيفري دي لورينتيس، أن واشنطن ترحب بنقل روسيا الموعود لنحو 500 ألف طن من الحبوب إلى البلدان المحتاجة.

وأكد دي لورينتيس، أن هذا الأمر لا يبرر منع الصادرات من أوكرانيا.

وقال: "كما نفهمها، أعلنت السلطات الروسية عزمها على نقل 500 ألف طن من الحبوب إلى الدول المحتاجة. نرحب بهذه الخطوة، على الرغم من أن الوقت متأخر للغاية، لكن ثمن ذلك لا ينبغي أن يكون منع أكبر من ذلك بكثير، حجم الصادرات الغذائية من أوكرانيا".

المصدر: تاس

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