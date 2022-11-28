 
مباشر

زوجة زيلينسكي تقوم بزيارة مقر إقامة سوناك

أخبار العالم

زوجة زيلينسكي تقوم بزيارة مقر إقامة سوناك
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u9n7

أفادت شبكة "سكاي نيوز" أن إيلينا زيلينسكي زوجة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، زارت مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن.



واستقبلت إيلينا، من طرف زوجة رئيس الوزراء البريطاني، أكشاتا مورثي، في مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني.

وتخطط زوجة زيلينسكي، لإلقاء كلمة في البرلمان البريطاني هذا الأسبوع، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

وقام سوناك بزيارة إلى كييف للقاء زيلينسكي في 19 نوفمبر، وقال خلال الزيارة إن بريطانيا ستدعم أوكرانيا.
وأضاف، أن لندن خصصت 3 مليارات جنيه إسترليني كمساعدات لأوكرانيا في عام 2022، وأكد استعداده لمواصلة التمويل.

وأشار سوناك، إلى أن لندن تعتزم مواصلة وزيادة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا في عام 2023، وأشار الى أنه "بحماية أوكرانيا، إنما نحن نحمي أنفسنا".

إقرأ المزيد
سوناك: نعتزم الحفاظ على المساعدة العسكرية لأوكرانيا وزيادتها في عام 2023
سوناك: نعتزم الحفاظ على المساعدة العسكرية لأوكرانيا وزيادتها في عام 2023

المصدر: نوفوستي 

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بإدارة إيرانية.. التشكيلة الأساسية لمباراة البرتغال والأوروغواي