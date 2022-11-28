زوجة زيلينسكي تقوم بزيارة مقر إقامة سوناك

أفادت شبكة "سكاي نيوز" أن إيلينا زيلينسكي زوجة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، زارت مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن.







واستقبلت إيلينا، من طرف زوجة رئيس الوزراء البريطاني، أكشاتا مورثي، في مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني.

وتخطط زوجة زيلينسكي، لإلقاء كلمة في البرلمان البريطاني هذا الأسبوع، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

وقام سوناك بزيارة إلى كييف للقاء زيلينسكي في 19 نوفمبر، وقال خلال الزيارة إن بريطانيا ستدعم أوكرانيا.

وأضاف، أن لندن خصصت 3 مليارات جنيه إسترليني كمساعدات لأوكرانيا في عام 2022، وأكد استعداده لمواصلة التمويل.

وأشار سوناك، إلى أن لندن تعتزم مواصلة وزيادة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا في عام 2023، وأشار الى أنه "بحماية أوكرانيا، إنما نحن نحمي أنفسنا".

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المصدر: نوفوستي