سوناك: نعتزم الحفاظ على المساعدة العسكرية لأوكرانيا وزيادتها في عام 2023

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن لندن تعتزم مواصلة وزيادة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا في عام 2023، وأشار الى أنه "بحماية أوكرانيا، نحن نحمي أنفسنا".

وقال سوناك: "لا شك في أننا سنواصل دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة. سنحافظ على مساعدتنا العسكرية أو نزيدها العام المقبل. وسنقدم مساعدة دفاع جوي جديدة لحماية الأوكرانيين والبنية التحتية الحيوية التي يعتمدون عليها.. بحماية أوكرانيا، نحن نحمي أنفسنا".

وأشار سوناك، إلى الحاجة إلى بناء استراتيجية طويلة الأجل للمملكة، وقال، "تحت قيادتي، لن نقبل بالوضع الراهن.. سنعمل بشكل مختلف.. وسوف نتطور كما هو الحال دائما، مع إيماننا الراسخ بالحرية والانفتاح وسيادة القانون، وفي معرفة أنه في لحظة التحدي هذه ستتم حماية مصالحنا وستسود قيمنا".

وفي نوفمبر، التقى سوناك مع فلاديمير زيلينسكي خلال زيارة له إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال سوناك: "ستساعد لندن أوكرانيا في تعزيز الدفاع الجوي للبلاد، وسيخصص الجانب البريطاني 125 مدفعا مضادا للطائرات لمحاربة الطائرات المسيرة".

وأضاف، أن لندن خصصت 3 مليارات جنيه إسترليني كمساعدات لأوكرانيا في عام 2022، وأكد استعداده لمواصلة التمويل.

المصدر: تاس