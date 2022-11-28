طرد صحفي كندي من مؤتمر بالقوة لسؤاله عن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا (فيديو)

تعرض الصحفي الكندي إيف إنغلر، للطرد من مؤتمر إعادة بناء أوكرانيا، بعد سؤاله نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستا فريلاند، عن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وقال إنغلر: "هل تؤيدون المفاوضات لإنهاء هذا الرعب؟ لماذا لا تدعو الحكومة الكندية إلى المفاوضات؟ حتى قائد الجيش الأمريكي يدعو إلى المفاوضات.. هل تريدون فقط مواصلة هذه الحرب بالوكالة؟".

ليقوم أفراد الأمن بإخراجه من القاعة بالقوة، ولم تجب فريلاند عن أي من أسئلته.

Apparently asking @cafreeland if Canadian govt supports negotiations to end horror of war in Ukraine is Russian propaganda according to journalist with Québec largest paper https://t.co/ZbJIaJPcCd — Yves Engler (@EnglerYves) November 28, 2022

ولفتت وسائل الإعلام المحلية الانتباه إلى الحادث، وكتبت صحيفة "لو جورنال دي مونتريال" مقالا ينتقد حيلة إنغلر، متهما الناشط بـ "نشر دعاية روسية" والعمل لصالح المعارضة السياسية الكندية.

وسبق أن قام إنغلر بعمل مماثل، في نهاية شهر مارس من هذا العام، إذ قاطع خطاب وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي حول الوضع في أوكرانيا ودعا إلى حرمان كييف من المساعدة حتى لا تصعد الموقف.

المصدر: نوفوستي