الولايات المتحدة.. اعتقال صحفي بعد سؤال عن الجرائم الأمريكية في العراق وأفغانستان (فيديو)

اعتقلت الشرطة الأمريكية، الصحفي الأمريكي تايلر هانسن بعدما سأل مساعد وكالة الأمن القومي السابق جون بولتون، عن جرائم الحرب الأمريكية في أفغانستان، وأسلحة الدمار الشامل في العراق.

وقال الصحفي، قبل أن يتم طرده من القاعة: "سيد بولتون، كيف تتوقع منا أن نثق بك، وأنت تكذب بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية، ما قمت به بالأساس كان إبادة الشعب العراقي، وتسترت على جرائم الحرب الأمريكية في أفغانستان".

وأضاف هانسن: "لماذا تحتفل باعتقال جوليان أسانج (مؤسس موقع ويكيليكس)، هل الاحتفال بجرائم الحرب أمر مقبول؟".

ليرد بولتون باستهزاء: "مثال آخر على التعديل الأول في العمل"، وسط تصفيق الحضور له.

المصدر: RT