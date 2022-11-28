الكرملين يفند المزاعم حول نية روسيا الانسحاب من محطة زابوروجيه النووية

فند المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، صحة الأنباء والمزاعم بوجود مؤشرات على نية روسيا مغادرة إنرغودار ومحطة زابوروجيه النووية مؤكدا استحالة حدوث ذلك.

وقال بيسكوف ردا على سؤال صحفي حول صحة هذه المزاعم: "لا داعي للخوض في تلك المزاعم لأنها غير موجودة ولا يمكن أن تكون".

وكانت وسائل إعلامية قد زعمت أن رئيس شركة "Energoatom" الأوكرانية، بيتر كوتين، قال إن الجيش الروسي قد يستعد لمغادرة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالمفاوضات مع كييف ووساطة الفاتيكان، قال بيسكوف إن موسكو ترحب بنية الفاتيكان على أن يكون وسيطا بين موسكو وكييف، لكن مثل هذه الاقتراحات غير مطلوبة من قبل كييف.

وأضاف بيسكوف: "نحن نعلم أن عددا من قادة الدول يعلنون عن استعدادهم لتقديم وساطتهم وبالطبع ، نرحب بهذه الإرادة السياسية، ولكن في الوضع الذي لدينا الآن بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون، هذه المقترحات غير مطلوبة عند الجانب الأوكراني".

في نهاية أكتوبر قال مصدر مطلع في الفاتيكان لوكالة نوفوستي إن بابا الفاتيكان مستعد لفعل كل ما هو ممكن لتحقيق السلام في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي