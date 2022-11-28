بكين تدين الممارسات الأمريكية بالضغط على الشركات الصينية

دان المتحدث باسم الخارجية الصينية القرار الأمريكي بحظر استخدام المعدات الصينية للاتصالات والمراقبة بالفيديو، والضغوط "غير المعقولة" على الشركات الصينية من قبل الولايات المتحدة.

وقال المتحدث، تشاو ليجيان: "هذه التصرفات الأمريكية هي مثال آخر على تعميم مفهوم الأمن القومي وإساءة استخدام سلطة الدولة وتطبيق ضغط غير معقول على الشركات الصينية.. الجانب الصيني يعارض ذلك بشدة".

وأكد تشاو ليجيان أن الصين ستحمي بقوة الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.

وحظرت لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية في السابق استخدام معدات الاتصالات والمراقبة بالفيديو المصنعة من قبل الشركتين الصينيتين Huawei و ZTE.

وجاء في بيان رسمي للجنة: " يُحظر إصدار تصاريح لجميع معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية ومعدات المراقبة بالفيديو المصنعة من قبل الشركتين الصينيتين Huawei و ZTE".

وينطبق الحظر على منتجات جميع الشركات الفرعية التابعة لكلا الشركتين الصينيتين.

وأوضحت اللجنة أن القرار الذي اتخذته يستهدف "الحكومات المعادية" من الوصول إلى شبكات الاتصال الأمريكية.

المصدر: نوفوستي