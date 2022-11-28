أهم مواصفات صواريخ "الكبريت" البريطانية

تعد الصواريخ، التي أعلنت بريطانيا مؤخرا أنها سلمت دفعة منها إلى أوكرانية، متطورة وعالية الدقة، وتستخدم ضد أهداف متنوعة، وهي تطلق من الجو ومن الأرض.

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ومن أهم ميزات هذه الصواريخ البريطانية أنها موجهة بأشعة الليزر، ومدى إطلاقها يبلغ ضعف ما كانت تتمتع به الصواريخ السابقة "بريمستون-1" ذاتية التوجيه.

يشار إلى أن صواريخ "بريمستون-2" كانت قد دخلت الخدمة في سلاح الجو الملكي البريطاني في عام 2016.

وجرى تصميم صواريخ بريمستون، التي تعني "الكبريت" باللغة العربية، في الأساس لتكون مضادة للدروع، إلا أنها تطورت مع الوقت وأصبحت قادرة على تدمير مجموعة واسعة من الأهداف.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستنجز قريبا تسليم نحو ألف صاروخ مضاد للطائرات إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أنها ستسلم أوكرانيا منصات إطلاق مع صواريخ قادرة على إسقاط أهداف في الجو، من بينها الطائرات المسيرة وصواريخ كروز.

المصدر: RT