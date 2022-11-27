بريطانيا تعلن تسليم أوكرانيا صواريخ "بريمستون-2"

أكدت وزارة الدفاع البريطانية إرسال شحنة من صواريخ Brimstone-2 الدقيقة إلى أوكرانيا مشيرة إلى أنها تأتي في إطار المساعدات، كما لم يتم تحديد عدد الصواريخ التي تم تزويد كييف بها.

وغرّدت الدفاع البريطانية عبر "تويتر"، مُعلنة وصول الشحنة، وأرفقت في منشورها مقطع فيديو يظهر تحميل صواريخ "بريمستون-2" على طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. ومع ذلك، لم يتم تحديد عدد الصواريخ التي تم نقلها.

يشار إلى أنه في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن لندن ستكمل قريبا تسليم نحو 1000 صاروخ مضاد للطائرات إلى أوكرانيا. مبينة أنها ستنقل منصات إطلاق وصواريخ قادرة على إسقاط أهداف جوية من بينها طائرات مسيّرة وصواريخ كروز.

وذكرت صحيفة "تلغراف" قبل أيام، أن بريطانيا أرسلت إلى أوكرانيا قبل حوالي ستة أشهر، صواريخ "جو-أرض" "بريمستون-2" ذاتية التوجيه.

ونوهت الصحيفة بأن هذه الصواريخ تطلق عادة من الجو، لكن القوات الأوكرانية قامت بتجهيز شاحنات وتحويلها لمنصات إطلاق.

وقد تم تصميم صواريخ بريمستون، والتي تعني "الكبريت" باللغة العربية، أساسا لتكون مضادة للدروع، ومع الوقت تطورت لتستطيع تدمير طائفة واسعة من الأهداف.

من جهتها، كانت روسيا الاتحادية قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وقالت إن دول الناتو "تلعب بالنار".

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.

المصدر: نوفوستي