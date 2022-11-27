 
مباشر

الصين: نحن وموسكو لا نعترف بالهيمنة الأحادية وهذا يتوافق مع اتجاهات الوقت الحاضر

أخبار العالم

الصين: نحن وموسكو لا نعترف بالهيمنة الأحادية وهذا يتوافق مع اتجاهات الوقت الحاضر
Gettyimages.ru
روسيا والصين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u9ff

أكدت الصين أن بكين وموسكو لا تعترفان بسياسة القوة الغاشمة، وكذلك بالهيمنة أحادية القطب.

وأعلن ذلك وزير الخارجية الصيني وانغ يي في لقائه بالسفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف.

إقرأ المزيد
بوتين: يجري تشكيل نظام عالمي أكثر عدلا والهيمنة أحادية القطب آخذة في الانهيار
بوتين: يجري تشكيل نظام عالمي أكثر عدلا والهيمنة أحادية القطب آخذة في الانهيار

وقال وزير الخارجية: "تعمل الصين وروسيا معا على تعزيز عالم متعدد الأقطاب، وهما لا تعترفان بالهيمنة أحادية القطب، وتدعمان معا وبإصرار نظام العلاقات الدولية، التي تشكل الأمم المتحدة جوهرها، والنظام العالمي القائم على القانون الدولي، وهما لا تعترفان بسياسة القوة الغاشمة".

وجاء في بيان وزارة الخارجية الصينية: "هذا الموقف في الجانب الصحيح من التاريخ ويتوافق مع اتجاهات التنمية في الوقت الحاضر".

الجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في وقت سابق أن الهيمنة أحادية القطب آخذة في الانهيار، مشيرا إلى أن العالم الآن على عتبات تشكيل نظام عالمي أكثر عدلا.

وأضاف أن "الهيمنة أحادية القطب تنهار بلا هوادة. هذه حقيقة موضوعية يرفض الغرب بشكل قاطع الاعتراف بها. ونحن نرى كل ما ينتج عن ذلك".

المصدر: تاس

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا