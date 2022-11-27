الصين: نحن وموسكو لا نعترف بالهيمنة الأحادية وهذا يتوافق مع اتجاهات الوقت الحاضر

أكدت الصين أن بكين وموسكو لا تعترفان بسياسة القوة الغاشمة، وكذلك بالهيمنة أحادية القطب.

وأعلن ذلك وزير الخارجية الصيني وانغ يي في لقائه بالسفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف.

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وقال وزير الخارجية: "تعمل الصين وروسيا معا على تعزيز عالم متعدد الأقطاب، وهما لا تعترفان بالهيمنة أحادية القطب، وتدعمان معا وبإصرار نظام العلاقات الدولية، التي تشكل الأمم المتحدة جوهرها، والنظام العالمي القائم على القانون الدولي، وهما لا تعترفان بسياسة القوة الغاشمة".

وجاء في بيان وزارة الخارجية الصينية: "هذا الموقف في الجانب الصحيح من التاريخ ويتوافق مع اتجاهات التنمية في الوقت الحاضر".

الجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في وقت سابق أن الهيمنة أحادية القطب آخذة في الانهيار، مشيرا إلى أن العالم الآن على عتبات تشكيل نظام عالمي أكثر عدلا.

وأضاف أن "الهيمنة أحادية القطب تنهار بلا هوادة. هذه حقيقة موضوعية يرفض الغرب بشكل قاطع الاعتراف بها. ونحن نرى كل ما ينتج عن ذلك".

المصدر: تاس