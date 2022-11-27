زاخاروفا تعلق على تزايد حالات العنف المنزلي في أوكرانيا

علقت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على التقارير التي أفادت بزيادة حالات العنف المنزلي في أوكرانيا، متسائلة "هل الحب لديهم على هذه الشاكلة؟".

كتبت زاخاروفا على حسابها في "تيليغرام": "أتذكر كيف ابتهج دميتري كوليبا، بالطقس البارد وقال إن الجميع سيمارسون الحب.. لسبب ما لم ينجح الأمر.. أو أن الحب لديهم على هذه الشاكلة؟".

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي، إنه على خلفية انقطاع التيار الكهربائي الذي يحدث في البلاد، بدأ ضباط إنفاذ القانون في تسجيل عدد متزايد من الجرائم المتعلقة بالعنف المنزلي.

ومنذ منتصف الخريف، يواجه سكان كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا، صعوبات في توفير الكهرباء والحرارة بسبب الانقطاعات في نظام إمدادات الطاقة.

وأفادت وزارة الطاقة الأوكرانية، يوم الأربعاء الماضي 23 نوفمبر، بأن جميع محطات الطاقة النووية ومعظم محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية في البلاد قد تم فصلها مؤقتا بعد الهجمات الصاروخية على البنية التحتية الحيوية.

المصدر: راديو سبوتنيك