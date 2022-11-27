أوكرانيا.. تزايد حالات العنف المنزلي بسبب انقطاع الكهرباء

كشف وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي، عن ازدياد حالات العنف المنزلي، بسبب انقطاع إمدادات الكهرباء في البلاد.

وكتب موناستيرسكي في قناته على "تيليغرام": "لقد ازداد عدد الاتصالات على الخطوط الساخنة حول العنف المنزلي. لا ينبغي نقل العنف إلى الأقارب والأصدقاء.. هذا مهم لفهمنا كأمة مستقلة عقلانية".

وأفادت وزارة الطاقة الأوكرانية، أنه بسبب الضربات الروسية، تم وقف تشغيل جميع محطات الطاقة النووية ومعظم محطات الطاقة الحرارية ومحطات الطاقة الكهرومائية مؤقتا، الأمر الذي ترك ملايين المواطنين بدون كهرباء.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، في 23 نوفمبر، تم توجيه ضربة قوية لنظام القيادة والسيطرة العسكرية لأوكرانيا ومنشآت الطاقة ذات الصلة، وتم استهداف جميع المنشآت المحددة.

المصدر: نوفوستي