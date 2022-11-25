فون دير لاين تتعهد بالمساعدة في استعادة إمدادات الطاقة والتدفئة في أوكرانيا

وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الرئيس الأوكراني بتكثيف المساعدة الأوروبية لاستعادة إمدادات الطاقة والتدفئة للسكان المدنيين في أوكرانيا.

ووفقا لبيان المفوضية: "من خلال مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي، تستعد المفوضية الأوروبية بالفعل لتوصيل شحنات كبيرة من المانحين إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن من الدول الأعضاء، وكذلك مباشرة من احتياطيات المفوضية الأوروبية".

ويدور الحديث عن محولات ومولدات من ليتوانيا ولاتفيا ورومانيا.

وتعمل المفوضية الأوروبية، على إنشاء مركز خاص في بولندا، من المقرر أن تقدم من خلاله مساعدات لأوكرانيا من دول مختلفة.

المصدر: نوفوستي