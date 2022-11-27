كشف الخبير السياسي فلاديمير بروتر، أن القائد الأعلى للقوات المسلحة في أوكرانيا فاليري زالوجني، الذي يتماشى مع خطط واشنطن، قد يكون الخليفة المحتمل لفلاديمير زيلينسكي كرئيس للبلاد.

ووفقا للباحث السياسي في المعهد الدولي للدراسات الإنسانية والسياسية، لم يتم النظر بجدية في قضية ترشيح زالوجني، ولكن في المستقبل القريب قد تصبح مهمة للغاية.

وأوضح بروتر: "الآن ليس الوقت مناسبا للتغيير، لأن زالوجني يجب أن يستلم البلاد على بياض، وأن يكون كل شيء نظيفا".

وأضاف، أن واشنطن لا تحب زيلينسكي، وسيتعين عليه بالتأكيد في المستقبل أن يفسح المجال لمرشح آخر.

وفي وقت سابق، تحدث فاليري زالوجني عن مستوى معرفة فلاديمير زيلينسكي في الشؤون العسكرية، وبحسبه، لا يحتاج رئيس الدولة إلى أن يكون خبيرا في هذا، وكذلك في الطب أو بناء الجسور.

وأشار إلى أن زالوجني لم يخطط لتعليم زيلينسكي الذي لم يخدم في الجيش تفاصيل الحرب، الذي بدوره وافق على هذا الموقف.

المصدر: لينتا.رو