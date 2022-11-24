خبير أمريكي يحذر من خطر زيلينسكي على حلف الناتو

حذر الباحث الأمريكي في معهد "كاتو" دوغ باندو، من أن فلاديمير زيلينسكي فعل كل ما بوسعه لجر الناتو إلى صراع مع روسيا، بعد تحطم الصاروخ في بولندا، ومن المؤكد أنه سيحاول مرة أخرى.

وكتب الخبير لمجلة"The American Conservative": "سيكون زيلينسكي سعيدا لمحاربة روسيا حتى آخر جندي أمريكي".

ودعا باندو المساعد الخاص السابق للرئيس الأمريكي رونالد ريغان، الإدارة الأمريكية على إحكام السيطرة على زيلينسكي.

وشدد على أن "زيلينسكي فعل كل ما في وسعه لاستخدام الضربة المضللة المزعومة من قبل جيشه لجر الناتو إلى حرب بلاده ضد روسيا. ومن المؤكد تقريبا أن هذا سيحدث مرة أخرى".

المصدر: راديو سبوتنيك