إسبانيا.. مسيرات مناهضة للحكومة في مدريد (فيديو)

أفاد مراسل وكالة "نوفوستي" يوم الأحد، عن تنظيم حزب "Vox" اليميني المتطرف الإسباني آلاف الاحتجاجات المناهضة للحكومة وسط العاصمة مدريد.

وطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي يُرى أن حكومته لا تستطيع إنقاذ مواطني البلاد من الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والغذاء.

وقال سكرتير نقابة "تضامن" رودريغو ألونسو: "جيل كامل لا يستطيع أن يتجذر وينشئ أسرة في هذا البلد.. العمال وعائلاتهم لا يستطيعون دفع ثمن الغذاء وفواتير الكهرباء والوقود. ومن يعاني من هذا، الحكومة؟! كلا إنهم لا يعانون".

وعارض المتظاهرون بشدة قرار الحكومة المركزية الإسبانية استبدال مادة "التمرد" في القانون الجنائي، والتي بموجبها تمت إدانة العديد من قادة عملية استقلال كاتالونيا، بتهمة "أعمال شغب جماعية شديدة"، والذي يجب أن يؤدي إلى تخفيف كبير للعقوبة على هذه الجريمة، وبالتالي، سيتم خفض العقوبة القصوى لمثل هذه الجريمة من 15 سنة في السجن إلى 5 سنوات.

وقال ضباط الشرطة لمراسل وكالة "نوفوستي"، إن حوالي 30 ألف شخص شاركوا في المظاهرة، لكن منظمي الحدث يقولون إن أكثر من 80 ألف شخص نزلوا إلى شوارع المدينة.

المصدر: نوفوستي