سانشيز: إسبانيا قدمت حوالي 270 مليون يورو لمساعدة أوكرانيا عسكريا

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في مدريد اليوم، إن حكومة بلاده أرسلت ما يقرب من 270 مليون يورو إلى صندوق المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وأضاف في كلمة خلال اجتماع للجمعية البرلمانية للناتو: "قدمنا ​​دعما عسكريا كبيرا ودافعنا عن حق أوكرانيا المشروع في الدفاع عن استقلالها ووحدة أراضيها . ولهذا السبب ساهمت إسبانيا بنحو 270 مليون يورو لصندوق السلام الأوروبي الخاص بتقديم العتاد العسكري لأوكرانيا، في إطار سياسة الاتحاد الأوروبي ".

وأشار سانشيز إلى أنه منذ بداية النزاع، أرسلت إسبانيا كمية كبيرة من المعدات العسكرية وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات والمولدات والسيارات إلى أوكرانيا. كما تشارك حكومة المملكة بنشاط في برامج تدريب العسكريين الأوكرانيين.

إقرأ المزيد

وقال رئيس الوزراء الإسباني، إنه في إطار هذه المبادرة، تخطط إسبانيا لفتح مركز تدريب في مدينة توليدو بحلول نهاية هذا الشهر.

ووفقا له، تعمل إسبانيا في مجال تعزيز مواقع الناتو، ولذلك رفعت إسبانيا وجودها العسكري في لاتفيا إلى أكثر من 600 عسكري، كما شاركت في نشر القوات البحرية والجوية للحلف في المنطقة.

وقال: "إسبانيا منحت أوكرانيا أكبر حزمة مساعدات أرسلتها دولة واحدة على الإطلاق، بقيمة 38 مليون يورو. وقد قبلنا أكثر من 135 ألف مواطن من أوكرانيا في إطار برنامج الحماية المؤقتة، وهناك حوالي 35 ألف قاصر في المدارس".

في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن الحكومة الإسبانية مستعدة لتدريب 400 عسكري كجزء من مهمة تدريب الاتحاد الأوروبي للجيش الأوكراني.

ووفقا لصحيفة الباييس، ستبلغ ميزانية هذه المبادرة 106.7 مليون يورو. وستشمل تدريب حوالي 15 ألف عسكري أوكراني على مدى عامين وستتم إدارتها مباشرة من بروكسل.

المصدر: نوفوستي