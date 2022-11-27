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ستولتنبرغ: دعم أوكرانيا مكلف بالنسبة لسكان الدول الغربية

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ستولتنبرغ: دعم أوكرانيا مكلف بالنسبة لسكان الدول الغربية
AP
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ
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أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن دعم أوكرانيا في النزاع الجاري مكلف للغاية بالنسبة لسكان الدول الغربية، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة "الحفاظ وتعزيز المساعدات لكييف".

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وقال في حديث لصحيفة "Welt am Sonntag" الألمانية، اليوم الأحد: "يعني ارتفاع فواتير الغذاء والطاقة أوقاتا صعبة للعديد من الأسر في أوروبا".

وأضاف: "والدعم الحازم من جانب ألمانيا (لمثل هذه الأسر) أمر بالغ الأهمية".

وتابع: "ولكن يجب علينا زيادة مساعداتنا لأوكرانيا. سيساعد ذلك الأوكرانيين في حماية حقهم في الدفاع الذاتي".

وفي الوقت ذاته أشار ستولتنبرغ إلى أنه "من الممكن تعزيز مواقع أوكرانيا في طاولة المفاوضات عن طريق تقديم الدعم العسكري لها". وعبر عن اعتقاده أن "أفضل طريق للحفاظ على السلام هو دعم أوكرانيا".

المصدر: تاس

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