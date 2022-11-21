ستولتنبرغ: يجب تعزيز إمدادات الأسلحة لكييف

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ إن الحلف حريص على التوصل إلى تسوية سلمية تناسب أوكرانيا، مشددا على تعزيز إمدادات الأسلحة إلى سلطات كييف لتحقيق ذلك.

وأَضاف ستولتنبرغ أن دول الناتو تَتصرف بحذر كبير لمنع تحولها إلى طرف في النزاع الأوكراني.. إلى ذلك، كَشف وزير الدفاع الفرنسي /سيباستيان ليكورنو/ عن دفعة إضافية من الأسلحة ستصل كييف قريبا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الصراعات لا تنتهي دون الجلوس إلى طاولة الحوار.. وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية الإيطالي /أنطونيو تاياني/ جميع الأطراف للكف عن تأجيج الصراع وتعزيز المبادرات الدبلوماسية.