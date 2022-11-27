مصرع 5 في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كوريا الجنوبية

أعلنت طواقم الدفاع المدني في كوريا الجنوبية اليوم عن مقتل 5 أشخاص خلال تحطم طائرة هليكوبتر قرب معبد بوذي في بلدة يانغ يانغ في الساحل الشرقي.

ووفقا لوكالة يونهاب، فإن العمل جار على تحديد هويات الضحايا، حيث اعتقد في البداية أنه لم يكن هنالك قتلى، عدا الشخصين اللذين كانا على متن الهليكوبتر، وهما طيار يبلغ من العمر 71 عاما، وميكانيكي يبلغ 54 عاما.

وصرحت السلطات الكورية، أن الهليكوبتر تحطمت واشتعلت فيها النيران قرابة الساعة 10:50 من صباح اليوم، أثناء قيامها بمهمة استطلاع تحسبا من اندلاع حرائق في الغابات، لكن طواقم الإطفاء سيطرت على الوضع بسرعة، وتم إخماد حريق الهليكوبتر.

وقال أحد مسؤولي الإطفاء أن الطيار والميكانيكي توفيا داخل الهليكوبتر ومازالا عالقين هناك، وتجري محاولات إخراجهما، لكن يصعب الوصول إليهما بسبب احتمال وقوع انفجارات إضافية في جسم الهليكوبتر.

وقد نشرت سلطات مكافحة الحرائق هليكوبترا، و28 سيارة إطفاء، و114 مسعفا ورجل إطفاء في مكان الحادث.

يشار إلى أن المروحية من طراز S-58T هي أمريكية استأجرتها الحكومات المحلية في كوريا الجنوبية في كل من، يانغ يانغ، وسوكشو، وغوسونغ، ولم يكن هذا أول حادث تحطم لهذا الطراز من الهليكوبترات، حيث وقعت عدة حوادث مشابهة خلال العامين الماضيين.

المصدر: يونهاب