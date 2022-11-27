إعلام: سيستقبل الألمان العام الجديد بارتفاع حاد في أسعار الكهرباء

رجحت مجلة شبيغيل الالمانية أن يواجه الألمان زيادات هائلة في أسعار الكهرباء بحلول العام الجديد .

وأضافت المجلة: "في كولون على سبيل المثال، سيتقاضى المورد Rheinenergie أكثر من ضعف السعر لكل كيلوواط / ساعة للإمداد الأساسي اعتبارا من يناير".

وتشير المجلة إلى أن الألمان سيواجهون "ارتفاع أسعار السوق"، وسيبدأ العام الجديد بزيادة هائلة في أسعار الكهرباء.

ويخلص مقال المجلة إلى أن أزمة الطاقة في أوروبا، التي أثارها الصراع في أوكرانيا، تجبر المزيد والمزيد من موردي الكهرباء على فرض الزيادة في الأسعار للمستهلكين النهائيين.

المصدر: نوفوستي