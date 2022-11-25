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رئيس "اتحاد مستهلكي الطاقة" في ألمانيا: "لا تدفعوا فواتيركم!"

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Globallookpress
تظاهرة في ميونيخ بألمانيا ترفع لافتة نطالب بوقف التضخم ورفع الأجور.
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تزايدت الدعوات في ألمانيا للامتناع عن دفع فواتير الكهرباء، وقالت "حماية المستهلك" الألمانية إن هذه الدعوة تأتي في حال استمرت الشركات بفرض أسعار باهظة على الطاقة.

واعتبر رئيس اتحاد مستهلكي الطاقة، أريبرت بيترز لصحيفة "بيلد"، أن "حجم الزيادات لا تبرّره أسعار السوق".

وأضاف مخاطبا المستهلكين الألمان: "لا تدفعوا فواتيركم!"، مطالبا موردي الطاقة بتقديم "دليل" على أن الزيادات مبرّرة بأسعار السوق.

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هذا وقد سجّلت أسعار الكهرباء خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري 2022، ارتفاعات كبيرة في ألمانيا التي تعتبر صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي.

بدورها، أطلقت منظمات ألمانية عدة تحذيرات من أن "المستهلكين يجب أن يستعدوا لموجة جديدة ضخمة من الزيادات في أسعار الغاز والكهرباء".

وقال خبراء لمنصة Verivox المعنية بالمقارنات الاقتصادية: "نحن نتحدّث هنا عن رسوم إضافية بمتوسط ​​54 بالمئة للكهرباء، و50 بالمئة للغاز في مطلع العام المقبل".

يشار إلى أنه قبل بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كانت ألمانيا تحصل على نسبة 55 بالمئة من الغاز الطبيعي من الجانب الروسي.

المصدر: الأناضول

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