واشنطن تسمح لشركة شيفرون بتوريد نفط فنزويلا إلى الولايات المتحدة

أجازت واشنطن لشركة النفط والغاز الأمريكية "شيفرون" تزويد البلاد بالنفط والمنتجات البترولية من فنزويلا، بحسبما ذكره نص وثيقة الترخيص الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية اليوم السبت.

وقال الترخيص: "يصرح الترخيص <...> ببيع أو تصدير أو استيراد النفط أو المنتجات النفطية التي تنتجها المشاريع المشتركة لشركة شيفرون المشتركة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بشرط أن يتم بيع منتجات النفط والبترول التي تنتجها المشاريع المشتركة للشركة بواسطة الشركة ذاتها".

كما لا يسمح الترخيص بدفع أي ضرائب أو رسوم لحكومة فنزويلا، ولا دفع أي أرباح لشركة النفط الحكومية الفنزويلية أو أي كيان تمتلك فيه بشكل مباشر أو غير مباشر 50 بالمئة أو أكثر من الأسهم.

ونص ترخيص الخزانة الأمريكية أيضا، على أنه "لا يُسمح بأي معاملات تتعلق بكيان قانوني موجود في فنزويلا، يملكه أو يتحكم فيه كيان قانوني موجود في روسيا الاتحادية".

المصدر: تاس