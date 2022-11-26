جزيرة إيطالية.. نحو 12 مفقودا جراء انهيار أرضي (صور)

فقد نحو 12 شخصا جراء انهيارات أرضية ناتجة عن أمطار غزيرة في ساعة مبكرة من صباح السبت بجزيرة إسكيا الواقعة جنوبي إيطاليا.

وكان انفصال رقعة الطين عن سفوح الجبال قويا ما أدى لانجراف السيارات والحافلات نحو البحر في ميناء كاساميتشولا الواقع على الطرف الشمالي من الجزيرة.

وكانت حركة السير في الشوارع صعبة، بينما حث رؤساء البلديات في الجزيرة السكان على البقاء في منازلهم وتم الإبلاغ عن 100 شخص كانوا عالقين.

وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني في البداية إنه تأكد مقتل 8 أشخاص. وقال وزير الداخلية في وقت لاحق إنه لم يتم تأكيد أي حالة وفاة، بينما فقد ما بين 10 و12 شخصا.

AP

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن عمدة نابولي قوله إنه تم العثور على جثة واحدة في الجزيرة. تقع جزيرة إسكيا في خليج نابولي.

وذكر وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي لقناة "راي" التلفزيونية الحكومية من مركز الطوارئ بروما، إن "الوضع معقد وخطير للغاية لأنه ربما يكون بعض هؤلاء الأشخاص مدفونين تحت الوحل".

وأوردت الوكالة أن ما لا يقل عن 10 بنايات انهارت. وتم العثور على عائلة تضم طفلا حديث الولادة تم الإبلاغ عن فقدها في وقت سابق وتتلقى رعاية طبية، وفقا لما ذكره عمدة نابولي.

AP



وتشارك فرق الإطفاء وقوات خفر السواحل في جهود الإنقاذ. كما وصلت تعزيزات على متن عبارة، تضم فرقا من الكلاب البوليسية للمساعدة في جهود البحث.

وتعد الجزيرة الجبلية المكتظة بالسكان مقصدا سياحيا شهيرا يضم شواطئ ومنتجعات صحية.

إقرأ المزيد

المصدر: أسوشيتد برس