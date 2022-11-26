رئيسة تايوان تستقيل من زعامة الحزب الحاكم بعد خسارة الانتخابات المحلية

أعلنت رئيسة تايوان تساي إنغ ون، استقالتها من زعامة الحزب الحاكم بعد خسارته الانتخابات المحلية، أمام الحزب القومي المعارض.

وقالت تساي: "نتائج الانتخابات لم تأت كما توقعنا.. أتحمل كل المسؤولية وأعلن تقديم استقالتي الفورية من رئاسة حزب دي بي بي الحاكم"، وستبقى تساي رئيسة جزيرة تايوان ذاتية الحكم.

اختار الناخبون في تايوان، بأغلبية ساحقة مرشحي الحزب القومي المعارض في انتخابات محلية في الجزيرة اليوم السبت، حيث تراجع الاهتمام من التهديدات الصينية إلى قضايا أكثر محلية، وفاز شيانغ وان آن، مرشح الحزب القومي، برئاسة بلدية العاصمة تايبيه.

وقال في خطاب فوزه مساء السبت: "سأدع العالم يرى عظمة تايبيه".

وفاز مرشحون آخرون عن الحزب القومي بمقاعد في رئاسة البلدية في تايوان وتايشونغ ونيو تايبيه، ولم يكن قد تم فرز جميع الأصوات رسميا حين ألقى شيانع وان آن خطابه، لكن سمحت السلطات له ولفائزين آخرين بإعلان فوزهم.

وفاز كاو هونغ آن، المرشح عن حزب الشعب التايواني، برئاسة بلدية هينتشو، التي تضم العديد من مصانع أشباه الموصلات.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 12 ظهرا بتوقيت غرينتش اليوم السبت، وكان المرشحون أمضوا الأسبوع الماضي قبل الانتخابات في حملات انتخابية نشطة.

المصدر: وكالات