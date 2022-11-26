زاخاروفا تسخر من ادعاء دودا باختفاء صاروخ: قد يعلن الناتو لاحقا عن اختفاء زيلينسكي من أوكرانيا أيضا

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على ادعاء بولندا عدم عثورها على شظايا الصاروخ الثاني، قائلة بسخرية: "قد يعلن الناتو لاحقا عن اختفاء زيلينسكي من أوكرانيا أيضا".

جاء ذلك عبر صفحة زاخاروفا في "تلغرام" ردا على تصريحات الرئيس البولندي، أندري دودا، باختفاء الصاروخ الثاني وعدم العثور على شظاياه في بولندا، مدعيا أنه سقط في أوكرانيا.

وأكدت، أن الصاروخ (الأوكراني) الثاني سقط في بولندا، ولكن دودا لا يرغب بالاعتراف بذلك خشية من نتائج التحقيق التي ستظهر أن الصاروخ ليس روسيا، ما سيتسبب له ولحلفائه بالحرج.

المصدر: نوفوستي