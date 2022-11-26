انتقادات حادة لزيلينسكي: إنه يشعل فتيل حرب عالمية ثالثة

انتقد قراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تصريحات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، التي أعلن فيها بأن انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا "يمكن أن يعطي أملا ضئيلا" في إنهاء الصراع.

واعتبروا أن زيلينسكي يسعى للشهرة، غير آبه بمصير شعبه والدمار الذي عمّ بلاده.

وكتب أحد المعلقين قائلا: "الولايات المتحدة وبريطانيا تمولان حرب زيلينسكي، ولن تتوقفا حتى تُدمر أوكرانيا وشعبها، ويقتل آخر أوكراني".

وكتب آخر: "زيلينسكي يتلاعب بروسيا وحلف الناتو، ويشعل فتيل حرب عالمية ثالثة".

وكتب ثالث: "يبدو أن مليارات الدولارات التي تلقاها زيلينسكي من الناتو لم تكفيه، فإعادة إعمار أوكرانيا تتطلب أكثر من ذلك.. زيلينسكي أيها المهرج ابتلع كبرياءك، تنازل لروسيا وخلص شعبك".

وأضاف رابع: "هل يدرك زيلينسكي أن أوكرانيا ليست في وضع يسمح لها بإملاء الشروط؟، يجب إطاحته من السلطة وتخليص شعبه".

وعلق الخامس قائلا: "زيلينسكي لا يتصرف كرئيس، إنه يتوق للشهرة والحصول على جائزة "غرامي"، أنا لا أرغب بتمويل حربه ضد روسيا".

المصدر: نوفوستي