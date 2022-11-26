زاخاروفا: لم يتبق من أوروبا سوى المرجع الجغرافي للقارة

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الاقتراح المقدم في أوروبا إلى صربيا للانضمام إلى العقوبات ضد روسيا والاعتراف باستقلال كوسوفو.

ووصفت زاخاروفا الاقتراح بأن "أمر سخيف"، مشيرة الى أنه لم يتبق سوى المرجع الجغرافي للقارة من أوروبا.

وكتبت على حسابها في "تيليغرام": "هذا مضحك حقا. ماذا تبقى من أوروبا في الاتحاد الأوروبي؟ فقط المرجع الجغرافي للقارة.. يتم الآن الحفاظ على أوروبا كحضارة في روسيا".

وأضافت، لقد تم تدمير التقاليد الأوروبية في الاتحاد الأوروبي، المسلمات القديمة للقانون، لقد تم تحريف القيم المسيحية والمثل العليا للإنسانية.

المصدر: نوفوستي