 
مباشر

زاخاروفا: زيلينسكي خرج عن السيطرة وبدأ في ابتزاز الغرب

أخبار العالم

زاخاروفا: زيلينسكي خرج عن السيطرة وبدأ في ابتزاز الغرب
AP مكتب الرئاسة الأوكراني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u93f

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، دخل "فلكه الخاص" وبدأ الآن في ابتزاز الغرب.

وقالت زاخاروفا لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "يفهم الغرب أن زيلينسكي هو بالفعل خارج عن سيطرتهم الكاملة، أي أنهم يتحكمون فيه في كل ما هو مفيد لهم، ولكن في نفس الوقت دخل بالفعل نوعا في المدار الغير قابل للتحكم به من تلقاء نفسه.. إنه ببساطة يبدأ في ابتزاز الغرب بعدة طرق".

ووفقا لها، "حدث هذا دائما مع كل من أنشأه الغرب بنشاط كمخلوقاته الخاصة"، والذين بدأوا بمرور الوقت في إملاء شروطهم.

وأشارت زاخاروفا، إلى أن أوكرانيا تحتاج الآن إلى المزيد والمزيد من الأموال والأسلحة الغربية، على "نطاق كوني" على خلفية الصعوبات التي يواجهها الغرب.

المصدر: نوفوستي

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خبر سيئ لمنتخب قطر في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022