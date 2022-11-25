زاخاروفا: زيلينسكي خرج عن السيطرة وبدأ في ابتزاز الغرب

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، دخل "فلكه الخاص" وبدأ الآن في ابتزاز الغرب.

وقالت زاخاروفا لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "يفهم الغرب أن زيلينسكي هو بالفعل خارج عن سيطرتهم الكاملة، أي أنهم يتحكمون فيه في كل ما هو مفيد لهم، ولكن في نفس الوقت دخل بالفعل نوعا في المدار الغير قابل للتحكم به من تلقاء نفسه.. إنه ببساطة يبدأ في ابتزاز الغرب بعدة طرق".

ووفقا لها، "حدث هذا دائما مع كل من أنشأه الغرب بنشاط كمخلوقاته الخاصة"، والذين بدأوا بمرور الوقت في إملاء شروطهم.

وأشارت زاخاروفا، إلى أن أوكرانيا تحتاج الآن إلى المزيد والمزيد من الأموال والأسلحة الغربية، على "نطاق كوني" على خلفية الصعوبات التي يواجهها الغرب.

المصدر: نوفوستي