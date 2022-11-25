موسكو تكشف سبب عدم تصنيفها لأوكرانيا "راعية للإرهاب"

أكدت موسكو أن تصنيف البرلمان الأوروبي لروسيا على أنها "دولة راعية للإرهاب"، جزء من الحملة الإعلامية والسياسية التي ينفذها الغرب ضدها، ولا تمت بصلة للحرب ضد الإرهاب الدولي.

وجاء ذلك في تصريحات لنائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف اليوم الجمعة، أشار فيها إلى أن "هذه الخطوة غير الودّية، جزء من حملة إعلامية وسياسية خاصة ينفّذها الغرب ضد بلادنا ولا علاقة لها بالوضع الحقيقي في الحرب ضد الإرهاب الدولي".

وشدّد على أن "روسيا أظهرت نفسها دائما كمشارك مسؤول في أنشطة مكافحة الإرهاب"، مبينا أنه "إذا أرادت الدول الفردية أو البرلمان الأوروبي البحث عن إرهابيين حقيقيين، فإننا نقترح إلقاء نظرة دقيقة وفهم أكثر عمقا لما حدث منذ وقت ليس ببعيد في بحر البلطيق والبحر الأسود، وعدم المشاركة في عرض قرارات وهمية."

وأكد سيرومولوتوف أن روسيا لن تصنّف أوكرانيا دولة إرهابية، كما يفعل منتهكو القانون الدولي في الغرب.

المصدر: تاس