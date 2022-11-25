"بوليتيكو": بايدن تجاهل المصالح الأوروبية في قانون خفض التضخم

أفادت صحيفة "بوليتيكو"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان أكثر دهاء من "سلفه الفزاعة" دونالد ترامب، وأصبح صديقا يقول الأشياء الصحيحة، لكنه يترك المتاعب.

واتهم الصحفي في "بوليتيكو" نيكولاس وينوكور، الرئيس الأمريكي بتجاهل مصالح أوروبا بسبب قانون خفض التضخم، حيث تتضمن الوثيقة إدخال حزمة ضريبية كبيرة، وتخفيض تكاليف الرعاية الصحية والانتقال إلى الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية.

وبحسب الصحيفة، فإن المسؤولين في بروكسل يضعون بالفعل خططا لاحتياطي طارئ من الإعانات لإنقاذ الصناعة الأوروبية من الانهيار.

وأضافت "بوليتيكو"، أن سياسة الولايات المتحدة تجاه الاتحاد الأوروبي تقوم على "اللامبالاة المهذبة"، على الرغم من الإنفاق الضخم على المساعدات لأوكرانيا، لا تزال واشنطن تركز على مواجهة الصين.

ومع كل ازدراء جديد، يعرب الأوروبيون عن صدمتهم وخيبة أملهم وفزعهم، كيف لا تستطيع واشنطن التشاور مع حلفائها، أو على الأقل إبلاغهم بخططها، والجواب الأمريكي دائما هو، "إنه لأمر مؤسف أن حدث ذلك، لم نتوقعه حتى".

وفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة، أن الاتحاد الأوروبي اتهم الجانب الأمريكي بتحقيق أرباح كبيرة بسبب الأزمة في أوكرانيا وأوروبا، ويشير التقرير إلى حدوث انقسام بين كبار السياسيين الأوروبيين، حيث يعتقد المزيد من المسؤولين أن الولايات المتحدة تستفيد من الوضع الحالي.

المصدر: لينتا.رو