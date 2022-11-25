بايدن يخصص حزمة مساعدات جديدة بقيمة 400 مليون دولار لكييف

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليمات لوزارة الخارجية بتخصيص مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بمبلغ يصل إلى 400 مليون دولار.

وبحسب البيان، "منح بايدن وزارة الخارجية الأمريكية السلطة لتخصيص ما يصل إلى 400 مليون دولار من المنتجات والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع الأمريكية والتدريب العسكري لمساعدة أوكرانيا".

ستشمل الحزمة الجديدة من المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وفقا للبنتاغون، ذخيرة لأنظمة NASAMS المضادة للطائرات و HIMARS MLRS.

وستشمل الحزمة الجديدة 150 مدفعا رشاشا ثقيلا مع مناظير حرارية خاصة، وستشمل أيضا ذخائر إضافية لأنظمة الصواريخ أرض-جو وأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة، و200 طلقة مدفعية عيار 155 ملم دقيقة التوجيه، و10000 قذيفة هاون من عيار 120 ملم، وأكثر من 20 مليون طلقة من ذخائر الأسلحة الصغيرة.

وستشمل أيضا عددا غير معروف من الصواريخ عالية السرعة المضادة للإشعاع و150 عربة همفي، وأكثر من 100 مركبة تكتيكية خفيفة، وقطع غيار لمدافع هاوتزر عيار 105 ملم موجودة في أوكرانيا.

المصدر: nypost.com، ريا نوفوستي