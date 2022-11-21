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البنتاغون: قدمنا أكثر من 20 مليار دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا وسنواصل

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البنتاغون: قدمنا أكثر من 20 مليار دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا وسنواصل
Globallookpress Boris Roessler/dpa
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن (صورة أرشيفية)
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن واشنطن قدمت أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات العسكرية إلى كييف.

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جاء ذلك نقلا عن وكالة "تاس" الروسية، حيث أعرب عن "نية واشنطن مواصلة دعم كييف لأطول فترة ممكنة".

وكان المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية فريد فليتز قال إن كييف بحاجة إلى الموافقة على المفاوضات مع موسكو من أجل الاستمرار في تلقي المساعدات من واشنطن.

وقد سبق وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. كذلك صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن "دول (الناتو) تلعب بالنار بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن تزويد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: RT

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