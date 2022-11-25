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وكالة: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 310 قتلى

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وكالة: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 310 قتلى
AP
إندونيسيا
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أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 310 قتلى .

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ونقلت الوكالة عن السلطات الإندونيسية أن الكارثة أسفرت أيضا عن إصابة أكثر من ألف شخص، في حين لا يزال 24 شخصا في عداد المفقودين.   

وأضافت أنه ليس بإمكان أكثر من 7 آلاف شخص العودة إلى منازلهم حتى الآن.

وكان مركز الزلزال بقوة 5,1 درجة على مقياس ريختر الذي حدث الاثنين الماضي، يقع على بعد 74 كيلومترا جنوب شرق العاصمة جاكارتا، وفي عمق 5 كيلومترات.

المصدر: تاس

 

 

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