أكثر من 270 قتيلا ومبان مدمرة وانهيارات أرضية هائلة.. حصاد زلزال إندونيسيا

خلف زلزال مدمر في إندونيسيا أكثر من 270 قتيلا وألف جريح و 151 مفقودا.

وتظهر لقطات المنازل والطرق التي تعرضت لأضرار بالغة، حيث تحول المئات منها إلى أنقاض. واستخدم عمال الإنقاذ عشرات المعدات لإزالة الأنقاض والعثور على السكان المفقودين، بعد يوم من إنقاذ طفل يبلغ من العمر خمس سنوات.

ووفقا للوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث، فقد تضرر أكثر من 22000 منزل، وتم إجلاء 58000 شخص جراء الزلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر الذي ضرب منطقة سيانجور الجبلية في إندنيسيا يوم الاثنين وتسبب بانهيارات أرضية ضخمة.

المصدر: رابتلي