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بلدية اسطنبول تحظر كافة النشاطات العامة في شارع الاستقلال الذي شهد التفجير الإرهابي

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بلدية اسطنبول تحظر كافة النشاطات العامة في شارع الاستقلال الذي شهد التفجير الإرهابي
شارع الاستقلال - اسطنبول
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حظرت سلطات اسطنبول إقامة فعاليات ومواكب عامة وثقافية وتجارية وغيرها، وكذلك العروض الموسيقية، في شارع الاستقلال المخصص للمشاة، حيث وقع هناك هجوم إرهابي يوم 13 نوفمبر.

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ويأتي هذا القرار بهدف منع وقوع هجمات إرهابية جديدة في مكان يحظى بشعبية بين السكان والسياح، بحسب الموقع الإلكتروني لمحافظة اسطنبول.

وكان شارع الاستقلال المخصص للمشاة والواقع في منطقة بيوغلو المركزية في إسطنبول قد شهد يوم 13 نوفمبر تفجيرا إرهابيا نجم عنه مقتل ستة أشخاص وإصابة عشرات آخرين.

وإثر ذلك، اعتقلت السلطات التركية امرأة تدعى، آمال البشير، بعد ان رصدتها الكاميرات وهي تغادر المكان بعد الانفجار، بسيارة أجرة. وأفيد بأنها اعترفت بصلاتها بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

المصدر: تاس+RT

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