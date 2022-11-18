فيديو جديد يوثق قيام منفذة هجوم إسطنبول بجولة استطلاعية في شارع الاستقلال قبل 9 أيام من التفجير

وثق فيديو نشرته وسائل إعلام تركية يوم الجمعة، منفذة هجوم إسطنبول، أحلام البشير، وهي تقوم بجولة استطلاعية قبل أيام من التفجير، حيث كانت محجّبة وترتدي الجينز تتجول في شارع الاستقلال.

وذكرت مصادر أمنية تركية أن الإرهابية أحلام البشير قامت يوم 4 نوفمبر 2022 أي قبل تسعة أيام من تنفيذ الهجوم، بجولة استطلاعية في شارع الاستقلال وسط اسطنبول.

وأفادت المصادر بأن قوات الأمن توصلت إلى لقطات كاميرا تظهر اللحظات التي قامت فيها البشير بجولتها الاستطلاعية.

وتظهر اللقطات منفذة الهجوم تحمل الورد بيدها أثناء عملية الكشف والاستطلاع، كما كانت تحمل الورد بيدها يوم تنفذيها الهجوم الذي أودى بحياة 6 مدنيين وإصابة 81 آخرين.

لقطات تظهر الإرهابية في جولة استطلاعية قبل 9 أيام من #تفجير_إسطنبولhttps://t.co/YjFIGwGb43pic.twitter.com/jhwLc5BvS8 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 18, 2022

المصدر: صحيفة "يني سفق" التركية