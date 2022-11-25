قراء صحيفة Le Figaro يدعون زيلينسكي إلى تقسيم أوكرانيا لمنع زوالها

علق قراء صحيفة "Le Figaro" على دعوات فلاديمير زيلينسكي لإدانة الضربات الروسية الأخيرة وفقدان العديد من المدن الأوكرانية للطاقة مؤخرا.

وطلبت كييف عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بعد هجوم روسي آخر على البنية التحتية الأوكرانية، مما أدى إلى فقدان عدد من المدن، بما في ذلك كييف وأوديسا ولفوف، الطاقة الكهربائية تماما.

وعلق أحد القراء على دعوة الرئيس الأوكراني زيلينسكي لإدانة الضربات الروسية قائلا: "من سيخبره أنه يقود أوكرانيا إلى كارثة؟ إما أنه يوافق على تقسيم أوكرانيا الآن، أو أنه سيؤدي إلى اختفائها وزوالها تماما".

وتساءل آخر مذكرا زيلينسكي: "البنية التحتية المدنية في دونيتسك (في الدنباس الروسي) تتعرض للهجوم منذ 8 سنوات، هذه جريمة ضد مَن؟". "الأوكرانيون الفقراء بدأوا بداية سيئة مع هذا المهرج!"

وعلق آخر واصفا زيلينسكي بـ"مجرم حرب".

وأضاف آخر: "زيلينسكي مجنون، وأنا أعرف المزيد والمزيد من الفرنسيين الذين لديهم نفس الرأي. فلا تقولوا لنا أن روسيا تشكل تهديدا لبقية أوروبا!".

المصدر: نوفوستي