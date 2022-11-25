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الاتحاد الأوروبي قلق إزاء التغيرات الأخيرة في "تويتر"

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الاتحاد الأوروبي قلق إزاء التغيرات الأخيرة في
Legion-Media Stanislav Kogiku / SOPA Images/Sipa USA
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أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء إقالة شركة "تويتر" للموظفين وتخفيف الرقابة على محتوى الموقع.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون العدل ديديه رايندرس في أعقاب اللقاء مع ممثلي "تويتر" في مقرها في دوبلن، يوم الخميس: "خلال اللقاء في مقر "تويتر" أكدت أننا نتوقع تنفيذ الالتزامات الخاصة بمراعاة قانون الخدمات الرقمية وقواعد حماية البيانات الشخصية للاتحاد الأوروبي".

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وسبق للاتحاد الأوروبي أن نشر تقريرا قال فيه إن "تويتر" وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي خفضت متابعة البلاغات عن نشر الدعوات للعنف والكراهية.

وتجدر الإشارة إلى أن "تويتر" أقالت العديد من موظفيها في أعقاب استحواذ إيلون ماسك على "تويتر".

كما رفع ماسك الحجب عن بعض الحسابات للشخصيات المثيرة للجدل، بمن فيهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأعلن عن نيته "العفو" عن الحسابات المجمدة.

المصدر: نوفوستي

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