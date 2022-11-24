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إيلون ماسك يعلن "عفوا" عن الحسابات المجمدة على "تويتر" الأسبوع المقبل

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إيلون ماسك يعلن
Legion-Media
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أعلن مدير شركة "تويتر" إيلون ماسك أنه سيبدأ برفع الحجب عن الحسابات التي تم تجميدها سابقا على "تويتر"، ابتداء من الأسبوع المقبل.

وأطلق ماسك استطلاعا للآراء في حسابه على "تويتر" يوم الأربعاء، شارك فيه أكثر من 3 ملايين مستخدم.

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وصوت لصالح رفع الحجب عن الحسابات المجمدة 72.4% من المستخدمين، فيما عارضه 27.6%.

وكتب ماسك في حسابه يوم الخميس، إن "الناس ألقوا كلمتهم. والعفو يبدأ الأسبوع المقبل".

وكان ماسك قد رفع الحجب عن حسابات بعض الشخصيات المشهورة على "تويتر"، بمن فيهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي اكتسب عشرات الملايين من المتابعين بعد عودة حسابه المجمد منذ يناير 2021، في أعقاب اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول احتجاجا على نتائج انتخابات الرئاسة.

المصدر: وكالات

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