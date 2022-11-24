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وزير الدفاع الروسي يناقش الوضع في الشمال السوري مع نظيره التركي

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وزير الدفاع الروسي يناقش الوضع في الشمال السوري مع نظيره التركي
Globallookpress Russian Ministry of Defence
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (صورة أرشيفية)
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ناقش وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مع نظيره التركي، خلوصي أكار، في محادثة تليفونية، الوضع في الشمال السوري وبعض القضايا المتعلقة بصفقة الحبوب.

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن المحادثة كانت بمبادرة من الجانب التركي.

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت بأنها "على اتصال وثيق مع الجانب التركي في الشأن السوري، وتتفهم مخاوف تركيا من التهديدات لأمنها القومي"، وأعربت، على لسان المتحدثة الرسمية باسمها، ماريا زاخاروفا، عن اعتقادها بأن عملية برية (تركية) على الأراضي السورية "لن تؤدي سوى إلى زيادة التوتر في المنطقة وتصعيد وتيرة الأنشطة الإرهابية".

المصدر: نوفوستي

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