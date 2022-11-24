الدفاع الروسية تؤكد عدم توجيه ضربات إلى أهداف داخل حدود مدينة كييف

أكدت وزارة الدفاع الروسية عدم توجيه أي ضربات داخل كييف، فيما شددت على أن كل الدمار الذي أعلنه النظام في العاصمة كييف كان نتيجة سقوط صواريخ أنظمة الدفاع الجوي الأجنبية والأوكرانية.

جاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة الدفاع الذي تلاه المتحدث الرسمي، إيغور كوناشينكوف، الذي تابع بأن تلك الأنظمة موجودة في مناطق سكنية داخل كييف، وهو ما تسبب في هذا الدمار.

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وتابع التقرير حول التقدم المحرز ليوم الخميس 24 نوفمبر بأن القوات المسلحة الروسية أطلقت صواريخ بحرية وبرية عالية الدقة بعيدة المدى ضد نظم القيادة والتحكم العسكري في أوكرانيا، وكذلك ضد منشآت الطاقة ذات الصلة، وقد حققت جميع الضربات أهدافها، وتعطل نقل احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية والأسلحة الأجنبية والمعدات العسكرية والذخيرة بالسكك الحديدية إلى مناطق القتال.

أحبطت نيران المدفعية الاستباقية والهجومية وضربات طيران القوات الجوية الفضائية الروسية محاولة من قبل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية لمهاجمة مواقع القوات الروسية في اتجاه كوبيانسك بقرية بيريستوفوي منطقة خاركوف، وتم تصفية ما يصل إلى 60 جندي أوكراني، وتدمير مدرعة قتالية وشاحنتين صغيرتين.

كذلك أحبطت الإجراءات النشطة للقوات المسلحة الروسية محاولات العدو من قبل مجموعتين تكتيكيتين للهجوم في اتجاه قرى بلوشانكا وشيرفونوبوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية في اتجاه كراسنو ليمان، وتم تصفية أكثر من 15 عسكري أوكراني وعربة قتال مشاة وطاقم هاون و3 مركبات.

وفي اتجاه دونيتسك، تم احباط محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم مضاد في اتجاه قرى فلاديميروفكا وبافلوفكا وفريموفكا.

إضافة إلى ذلك، ونتيجة لقصف مدفعي استباقي على المنطقة التي تتركز فيها المجموعة التكتيكية للقوات المسلحة الأوكرانية، تم إحباط محاولة مهاجمة العدو في اتجاه قرية ليفادن بمنطقة زابوروجيه. وخلال الـ 24 ساعة الماضية، فقد العدو أكثر من 50 جنديا بين قتيل وجريح ودبابة و6 مدرعات قتالية و3 مركبات.

كذلك ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية مواقع قيادة لواء الدبابات الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية شيفتشينكوفو بمنطقة خاركوف، ولواء الهجوم الجبلي رقم 57 في منطقة قرية كوزاتسكوي بمنطقة خيرسون، إضافة إلى 63 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار، ونقاط تمركز للأفراد والمعدات العسكرية في 152 مقاطعة.

وأثناء القتال المضاد للبطاريات، أصيبت راجمات صواريخ "غراد" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار بالقرب من قريبة ليبتسي بمنطقة خاركوف.

كما تم تدمير رادار مضاد للبطارية AN/TPQ-50 أمريكي الصنع، ومحطتي رادار AN/TPQ-36 أمريكيتين الصنع في مناطق قريتي كونستانتينوفكا وسيفرسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.

كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 4 طائرات مسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

333 طائرة

177 مروحية

2558 طائرة بدون طيار

390 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

6791 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

902 راجمة صواريخ متعددة

3616 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

7340 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية