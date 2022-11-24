تقرير: حالة تأهب قصوى في إسرائيل بحثا عن منفذي هجومي القدس

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الشرطة الإسرائيلية تحقق في انفجاري القدس يوم أمس الأربعاء، على أنهما هجومين إرهابيين منسقين، وأن كلاهما تم بواسطة أجهزة تفجير عن بعد.

وذكرت أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى بعد التفجيرين، وتواصل مطاردة منفذي الانفجارين اللذين أديا إلى مقتل شاب يبلغ من العمر 16 عاما وإصابة 18 آخرين على الأقل"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة عرضت مساعدتها على الحكومة الإسرائيلية في التحقيقات".

وأفادت مصادر طبية إسرائيلية، يوم أمس الأربعاء بمقتل شخص وإصابة تسعة عشر آخرين جراء انفجارين منفصلين في مدينة القدس، واحد قرب محطة حافلات عند مدخل المدينة، والآخر في مستوطنة راموت.

كما أعلن السفير الأمريكي في إسرائيل توم نيدس، إصابة مواطنين أمريكيين اثنين بجروح في الانفجارين.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"