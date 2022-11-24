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موسكو: العملية البرية التركية في سوريا ستزيد التوتر في المنطقة وستؤدي إلى زيادة النشاط الإرهابي

الأمن الفدرالي يحبط عملا إرهابيا للاستخبارات الأوكرانية يستهدف "السيل الجنوبي" للغاز المار بتركيا

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أفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي بإحباط عمل إرهابي للاستخبارات الأوكرانية على خط أنابيب الغاز "السيل الجنوبي" المار عبر تركيا واحتجاز مجموعة من المتورطين في التحضير له.

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وجاء في بيان صدر عن المركز، اليوم الخميس: "تم احتجاز المواطنين الروس المتورطين في التحضير والدعم بالموارد لعمل إرهابي".

وأضاف البيان: "تمت مصادرة 4 ألغام مغناطيسية و4 كيلوغرامات من البلاستيت وصمامات تأخير العمل و593 ألف روبل ووسائل اتصال تحتوي على مراسلات ومفاوضات مع مرشد من الاستخبارات الأوكرانية وتعليمات لتجميع وتركيب عبوة ناسفة، بالإضافة إلى المعلومات حول تحويل الأموال وإحداثيات موقع الانفجار في مقاطعة فولغوغراد".

المصدر: تاس

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