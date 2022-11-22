الأمن الفدرالي الروسي يصادر أكثر من 300 قطعة سلاح غير شرعي

أفاد مركز الاتصالات الاجتماعية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي بمصادرة أكثر من 300 قطعة سلاح من طراز قديم وحديث من صانعي الأسلحة في عدد من المناطق الروسية.

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وجاء في بيان صدر عن المركز، اليوم الثلاثاء: "أحبط جهاز الأمن الفدرالي الروسي بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية ووحدات الحرس الوطني، نشاطا إجراميا لـ 68 مواطنا من 31 منطقة متورطين في استعادة القدرات القتالية لأنواع الأسلحة المدنية في ورشات سرية وبيعها... تم إيقاف عمل 31 ورشة سرية لتحديث الأسلحة وصناعة الذخيرة".

وأضاف البيان أنه تمت أثناء أعمال التفتيش التي كانت تجرى في أكتوبر الماضي في 28 منطقة روسية" مصادرة 304 قطع من الأسلحة النارية من إنتاج روسي وأجنبي". وخاصة تمت مصادرة مدفع مضاد للدبابات و3 رشاشات و22 رشاشا أوتوماتيكيا و14 بندقية-رشاشة و114 بندقية وبندقية قصيرة و150 مسدسا بالإضافة إلى مدفع هاون 50 ملم و83 قذيفة مدفعية ولغما و51 قنبلة يدوية و15.2 ألف طلقة من عيارات مختلفة.

المصدر: نوفوستي