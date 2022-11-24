"أكسيوس": إسرائيل تسعى لزيادة الضغط الدولي على إيران "بسبب مساعداتها لروسيا"

كشف موقع "أكسيوس" أن إسرائيل قدمت ملفا استخباراتيا إلى سفاراتها في عشرات الدول الغربية وإلى مسؤولين كبار في حلف "الناتو" حول عمليات نقل الأسلحة الإيرانية إلى روسيا.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين القول إنهم يأملون "استغلال التركيز الحالي على المساعدات التي تقدمها إيران للجهود الحربية الروسية في أوكرانيا كوسيلة لزيادة الضغط الدولي على طهران"، مؤكدين أن "وزارة الخارجية الإسرائيلية أرسلت في 20 أكتوبر الماضي برقية سرية إلى عشرات السفارات الإسرائيلية في الدول الغربية تطلب منها البدء في إثارة قضية نقل الطائرات المسيرة الإيرانية إلى روسيا، بالإضافة إلى احتمال نقل صواريخ باليستية".

وأظهرت برقيات وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه بعد فترة وجيزة، أرسلت الوزارة ملفا إلى السفارات نفسها يتضمن معلومات استخباراتية عن عمليات نقل الأسلحة الإيرانية إلى روسيا، مشيرة إلى أن السفير الإسرائيلي لدى حلف "الناتو" سلم الملف إلى نائب الأمين العام للحلف، وسافر دبلوماسي إسرائيلي رفيع إلى بروكسل لحضور سلسلة من الإحاطات حول القضية في مقر الاتحاد الأوروبي وفي البرلمان الأوروبي.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن "السفير الإسرائيلي في موسكو أثار الأسبوع الماضي القضية مع نائب وزير الخارجية الروسي، وعرض مخاوف إسرائيل في هذا الشأن"، مشيرين إلى أن "إسرائيل ترغب بتنظيم مؤتمر دولي في إسرائيل حول انتشار الطائرات المسيرة الإيرانية، وأنهم بدأوا بمناقشة الفكرة مع الحلفاء".

وقال الموقع إن "الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية الجديدة تمثل تغييرا في السلوك الإسرائيلي بشأن دور إيران في الحرب في أوكرانيا، والذي لم يتضمن حتى الشهر الماضي ضغطا نشطا بشأن هذه القضية لتجنب التوترات مع روسيا".

المصدر: axios